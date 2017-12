A fotografia de um bebé sírio que perdeu um olho depois de um ataque aéreo inundou as redes sociais e deu origem uma campanha de solidariedade.

Karim, com apenas 40 dias de vida, perdeu a mãe e um dos olhos, depois de um atentado nos arredores de Damasco.

O primeiro divulgador da campanha foi Amer Almohibany - fotógrafo freelancer da agência de notícias francesa AFP - que, partilhou, na semana passada, a foto do bebé, juntamente com outra de si mesmo, a tapar um dos olhos com a mão, usando a hashtag #SolidarityWithKarim (Solidariedade com Karim).

Partilhada em diferentes plataformas de redes sociais, e por diferentes personalidades, a campanha chegou ao Conselho de Segurança da ONU na terça-feira, onde Matthew Rycroft, embaixador do Reino Unido, mencionou o caso de Karim durante uma sessão . O embaixador fez, ainda, uma publicação na sua conta de Twitter.

When we sit around the #UNSC & warn that inaction will mean more people are going to die. More schools bombed. More children scarred. This is what we mean.



We must see an end to the bombardment & siege of #EasternGhouta.#SolidarityWithKarim pic.twitter.com/8Io85VlDdF