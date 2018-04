O chefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, convocou hoje a presidente do Senado, Maria Elisabetta Alberti Casellati, para tentar formar um governo dado que não há acordo entre as forças políticas.

A reunião entre Sergio Mattarella e Maria Elisabetta Alberti Casellati deve começar por volta das 11:00 (10:00 em Portugal continental) e vai decorrer na sede da Presidência da República, em Roma.

A presidente do Senado pertence à Forza Italia.

Mattarella pode vir a indicar a presidente do Senado para iniciar consultas informais com as forças políticas no sentido de tentar formar um executivo dado que não se verifica qualquer tipo de consenso após o resultado fragmentado das eleições gerais do passado dia 4 de março.