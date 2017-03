A Ucrânia rejeitou hoje que a representante russa participe no festival Eurovisão via satélite, ao vivo e a partir de Moscovo, após a proibição da sua entrada em território ucraniano, local onde se realizada o concurso.

“A transmissão da participação de Ioulia Samoilova (no festival Eurovisão) por canais ucranianos viola as leis da Ucrânia na mesma medida que a sua entrada" no país, disse o vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Viacheslav Kirilenko, no Twitter.

O Festival Eurovisão da Canção vai acontecer no dia 13 de maio, na Ucrânia.

A proposta para a cantora de 27 anos, que está numa cadeira de rodas devido a uma atrofia muscular espinhal, poder participar no concurso sem entrar Ucrânia partiu hoje da União Europeia de Radiodifusão (UER), que organiza o festival e está sediada em Genebra.

A UER referiu que tem trabalhado arduamente para resolver esta questão e criticou ainda a posição da Ucrânia de impedir a entrada da cantora russa no seu território.

O serviço de informação ucraniano (SBU) proibiu, na quarta-feira, a entrada de Ioulia Samoilova na Ucrânia por três anos, acusando-a de ter realizado um concerto em junho de 2015 na Crimeia, cerca de um ano após a anexação da península ucraniana pela Rússia.

A Rússia apelou hoje a Kiev que “reconsidere a sua decisão” de proibir a entrada em território ucraniano da candidata russa.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, referiu que Kiev “está a diminuir o prestígio da competição" ao privar um grande país como a Rússia de participar na Eurovisão.

“De maneira geral, não estou enervada (….). Devo continuar. Penso que de alguma forma tudo vai mudar", disse na quarta-feira à noite Ioulia Samoilova ao canal público Perviy Kanal, que deverá transmitir a competição musical para a Rússia.

A cantora de 27 anos disse não compreender como o Governo ucraniano pode considerá-la uma ameaça.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, declarou que a responsabilidade desta decisão ficará “na consciência dos organizadores” na Ucrânia, segunda a agência de notícias Interfax.

Hoje, os meios de comunicação russos levantaram a possibilidade de um boicote da emissão na Rússia.

Ioulia Samoilova foi selecionada no dia 12 de março e iria interpretar na Eurovisão uma balada romântica intitulada “Uma Chama Queima”.

O Festival Eurovisão da Canção é regularmente abalado por tensões políticas.

A Rússia e a Ucrânia estão em conflito desde a anexação da Crimeia, em 2014, seguido por um conflito armado no leste da Ucrânia entre Kiev e as forças separatistas pró-russas que já provocou mais de 10.000 mortos.