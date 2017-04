Seis alegados terroristas foram detidos, esta quarta-feira, em São Petersburgo, na Rússia, avança a Interfax, que cita fontes do Comité de Investigação russo.

De acordo com a mesma fonte, os seis detidos, oriundos da Ásia Central, são suspeitos de recrutarem "maioritariamente imigrantes da Ásia Central para cometer crimes terroristas e envolverem em atividades proibidas na Rússia" por organizações terroristas como a Dzhebhat en-Nusra e o Estado Islâmico desde novembro de 2015.

"O Comité vai investigar cuidadosamente todas as ligações e contactos dos detidos, mas deve ser tido em conta que de momento não há informação de ligação com o ataque ao metro de São Petersburgo", pode ler-se no comunicado.

As autoridades levaram a cabo buscas nas residências dos suspeitos, onde foram encontrada literatura do Estado Islâmico, assim como objetos e documentos relevantes para a investigação.

A explosão no metro de São Petersburgo, esta segunda-feira, fez 14 mortos, precisou a ministra da Saúde russa, Veronika Skvortsova, já esta terça-feira, num briefing transmitido pela televisão, segundo avança a AFP. A ministra adiantou também que 11 vítimas mortais morreram no local, uma na ambulância e duas no hospital.

O ataque terrorista fez ainda 49 feridos, que permanecem internados. Treze pessoas tiveram já alta e todos os feridos, incluindo os graves, estão em condição estável.