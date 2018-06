Um incêndio no tecto de um dos maiores centros comerciais de Moscovo, na Rússia, obrigou à retirada de mais de três mil pessoas, avança a agência TASS.

O centro comercial Atrium, localizado na parte ocidental da cidade, localiza-se perto de uma dos maiores terminais ferroviários.

Nas redes sociais há já vídeos que mostram o fogo no tecto do edifício e a retirada dos consumidores do centro comercial.

В московском ТЦ «Атриум» начался пожар, людей эвакуируют на улицу. Судя по видео из соцсетей, возгорание началось с крыши https://t.co/wxTswSL5jy pic.twitter.com/UZyRRl87Yf — Ильсур Шагалиев (@shagaliev97) 27 de junho de 2018

De acordo com as forças de segurança, o fogo deveu-se a um aquecimento no tecto do edifício e o incêndio foi restringido a "uma área de 10 metros quadrados".