Dois homens encapuzados foram apanhados pelas câmaras de segurança a roubar um Mercedes estacionado à entrada de uma casa em Solihull, Inglaterra, com o chamado sistema keyless (sem chave). No vídeo, é possível ver os ladrões a usarem um dispositivo que permite captar à distância o sinal emitido pela chave original do veículo, através de dois retransmissores, um método de alta tecnologia cada vez mais utilizado no mundo do crime.

Um dos retransmissores fica encostado às paredes, portas ou janelas da casa, o mais próximo possível das chaves do automóvel e, numa questão de segundos, emite um sinal ao outro retransmissor, colocado junto do veículo. Depois da transmissão feita, os sistemas do carro assumem que a chave está presente e o carro é desbloqueado.

O roubo em Solihull foi gravado por volta das 21:00 de 24 de setembro e o carro ainda não foi recuperado.

Depois das imagens do assalto terem sido reveladas, Tim Evans, um polícia daquela localidade inglesa, afirmou que as autoridades estão a tomar medidas para combater este tipo de crime, já que esta não é a primeira ocorrência do género. No mês de agosto, um outro veículo na cidade de Londres, foi roubado em circunstâncias semelhantes.

Mark Silvester, um membro da polícia local, afirmou que é importante que os proprietários dos automóveis reforcem as suas medidas de segurança, nomeadamente através da utilização de ferramentas de rastreio implementadas pela "Thatcham", uma empresa de segurança de automóveis.