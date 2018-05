Um helicóptero caiu, esta quarta-feira, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Brasil. O aparelho caiu no mar, a poucos metros do areal e ficou completamente virado ao contrário.

O helicóptero transportava quatro pessoas. De acordo com os Bombeiros, há pelo menos um morto e três feridos.

Helicóptero cai na praia da Barra pic.twitter.com/qiX0hfxCwk — São Gonçalo VaiMudar (@SG_vai_mudar) 9 de maio de 2018

De acordo com informação avançada pela GloboNews, o aparelho, um Bell Jetranger, modelo Esquilo, teria decolado do heliponto no Recreio dos Bandeirantes e iria para Cabo Frio, na Região dos Lagos.

As autoridades estão a investigar o acidente.