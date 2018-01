Quinze pessoas ficaram feridas, esta quinta-feira, quando um condutor invadiu a calçada da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e só parou na areia, enquanto centenas de transeuntes caminhavam pela área mais turística da cidade brasileira do Rio de Janeiro.

De acordo com o jornal Globo, o condutor, de 41 anos, sofreu um ataque epiléptico enquanto conduzia e não conseguiu parar o carro.

Assim que o veículo se imobilizou na praia, o carro foi de imediato cercado por populares. No entanto, a polícia conseguiu chegar a tempo de evitar que o condutor fosse agredido.

"Chegamos a tempo de evitar que ele fosse linchado. Levámos, de imediato, o condutor para a esquadra para que prestasse depoimento e, depois, fosse encaminhado para o Instituto Médico-Legal, onde faria exames", revelou o coronel Angelotti, acrescentando que no carro foi encontrada uma caixa de medicamentos para a doença.

Já na esquadra, o condutor afirmou que teve um "apagão" por causa da epilepsia.

O acidente ocorreu por volta das 20:30 (22:30 Lisboa) e os feridos foram levados para diferentes hospitais. Segundo os bombeiros, entre os feridos estão um bebé e outras três crianças. Quatro dos feridos estão em estado grave.

Testemunhas contam que o carro seguia em alta velocidade embora o trânsito, no momento em que o acidente ocorreu, fosse lento. As pessoas que estavam na praia também relataram que o condutor virou o veículo, de repente, e subiu no passeio, só parando na areia.