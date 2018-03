Era o último macho de pé. Sudão, o rinoceronte-branco do norte único no mundo morreu, esta segunda-feira, depois de já não conseguir erguer-se, anunciou a reserva natural onde vivia. O rinoceronte que era uma estrela mundial com conta no Tinder foi morto depois de muito sofrer e de deixar um legado único na luta pela extinção. A sobrevivência da espécie é agora o desafio do futuro.

É com grande tristeza que anunciamos que Sudão, o último rinoceronte-branco do norte macho, com 45 anos, morreu na reserva natural, no Quénia, a 19 de março de 2018”, diz o comunicado da organização de proteção da vida animal OI Pejeta Conservacy.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1 — Ol Pejeta (@OlPejeta) 20 de março de 2018

Sudão enfrentava várias patologias relacionadas com a idade, nomeadamente, a degeneração de músculos e ossos e extensas feridas na pele que levaram a várias infeções. Para evitar prolongar o sofrimento do animal, a equipa de veterinários que o acompanhava, e depois de piorar nas últimas 24 horas, tomou a decisão difícil de o matar. Sudão, o último macho de pé morreu precisamente quando deixou de conseguir levantar-se.

A reserva natural onde habitava afirma que o rinoceronte-branco vai ser relembrado pela sua vida pouco habitual. Depois de ter nascido em 1973, no Sudão e ter escapado à extinção, foi levado com dois anos para um Jardim Zoológico, na República Checa.

“Ao longo da sua existência, contribuiu significativamente para a sobrevivência da espécie ao criar duas fêmeas”, adianta o mesmo comunicado.

A sobrevivência da espécie é, aliás, agora a principal preocupação. Para mitigar o fim, o material genético de Sudão foi recolhido no próprio dia da morte na esperança de que, no futuro, com o avanço da tecnologia celular seja possível reproduzir rinocerontes brancos do norte.

The only hope for the preservation of this subspecies now lies in developing in vitro fertilisation (IVF) techniques using eggs from the two remaining females, stored northern white rhino semen from males and surrogate southern white rhino females. — Ol Pejeta (@OlPejeta) 20 de março de 2018

Durante os últimos anos, Sudão, o rinoceronte que se tornou famoso e amado por muitos, sobretudo depois de uma fotografia em que surge guardado por três homens armados se ter tornado viral, tentou prolongar a espécie e por isso voltou, em 2009, para África. Os quenianos tomaram medidas para o salvar. Sudão viveu com transmissores de rádio e GPS e o chifre foi-lhe retirado para desincentivar os caçadores que cobiçam o valioso marfim.

Armed rangers in Sudan guard the last male northern white rhino on earth. His species survived for 50 million years. pic.twitter.com/mIfpOA75fI — Julian Dutton (@JulianDutton1) 11 de abril de 2015

Sudão, que perdeu dois dos últimos companheiros machos em 2014, tentou, sem sucesso, procriar com as últimas duas fêmeas: a filha e neta. Apesar das tentativas, tornou-se claro em 2015 que não havia interesse feminino em Sudão. Afinal, o velho rinoceronte tinha perto de 90 anos em idade humana.

Nós na Ol Pejeta estamos todos tristes com a morte de Sudão. Ele foi um grande embaixador da sua espécie e irá ser lembrado pelo trabalho que fez para trazer consciência global não só para a situação que a própria espécie atravessava, mas também para outras”, lê-se.

Em 2015, tudo voltou a mudar. Ringo, uma cria abandonada de rinoceronte-branco foi colocado junto a Sudão. A energia da “criança” trouxe um novo fôlego ao velho animal que acompanhava o crescimento do rinocerante bebé como um "tio protetor". Tragicamente, em 2016 a cria morreu e o efeito em Sudão foi evidente.

Apesar dos seus tratadores e visitantes lhe darem muita atenção. Ele simplesmente não era o mesmo. Sentia realmente a falta da pequena criatura feliz com quem se tinha tornado amigo nos últimos seis meses.”

Habituado a sobreviver, Sudão voltou a resistir e aos poucos tornou-se amigo dos cavalos que estavam no estábulo ao seu lado.

Em abril de 2017, Sudão voltou a ser notícia. Chegou ao Tinder. A plataforma de encontros acolheu o “solteiro mais elegível do mundo” como mote de uma campanha de angariação de fundos para apoiar a reabilitação de Sudão, e as técnicas de fertilidade, que conseguiu 85 mil dólares.

Sudão foi visitado por Presidentes, empresários e as mais diversas personalidades que viajavam de todo o mundo para ver o rinoceronte mais famoso do mundo e que colocou a extinção das espécies nas bocas do mundo.

Em 1960, havia mais de dois mil rinocerontes-brancos do norte no mundo.

Hoje não há nenhum macho.