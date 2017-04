Foi avistado fumo negro no aeroporto internacional de Vnukovo, nos arredores de Moscovo, Rússia, nesta terça-feira, antes da chegada do secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson.

As imagens foram registadas por um fotógrafo da Reuters, que garante que, na altura, o avião de Tillerson ainda não tinha aterrado.

De acordo com a agência noticiosa, a zona afetada é próxima do local onde os aviões estão estacionados.

BREAKING Report of black smoke at Vnukovo Airport in Moscow https://t.co/L00dZTeKNM pic.twitter.com/t5ZH3oUE3K — AIRLIVE (@airlivenet) April 11, 2017

No entanto, segundo um porta-voz do ministério para as emergências russo, o fumo negro avistado tem origem num incêndio fora do aeroporto, numa zona de relva.

Rex Tillerson chegou, entretanto, a Vnukovo, numa aterragem sem incidentes. Trata-se da sua primeira visita oficial à Rússia, numa altura em que as conversações entre os dois países subiram de tom após o ataque dos Estados Unidos a uma base aérea síria.