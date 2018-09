O abate ilegal de elefantes em Moçambique ascende a 16 mil animais mortos em sete anos, numa só reserva, Niassa, norte do país, segundo dados divulgados pelo diário O País, que agravam os números oficiais.

"De acordo com dados locais do mapeamento, em 2009 existiam 20.118 elefantes na reserva, mas em 2016 restavam apenas 3.675", ou seja, cerca de 16.443 foram abatidos em sete anos, lê-se no jornal.