A rainha britânica Isabel II, de 92 anos de idade, a mais velha monarca do mundo, foi operada com sucesso a uma catarata ocular no mês passado, revelou etsa sexta-feira o Palácio de Buckingham.

Posso confirmar que a Rainha se submeteu a um procedimento curto e planeado para tratar uma catarata no mês passado", assumiu um porta-voz da Casa Real britânica, sem acrescentar mais detalhes.

Segundo a agência noticiosa Associated Press, a monarca que está no trono britânico há mais de 66 anos foi submetida à cirurgia no hospital privado King Edward VII, em Londres.

A rainha não teve que cancelar nenhum compromisso oficial depois do tratamento, segundo uma fonte da Casa real, embora nalguns eventos recentes tenha sido fotografada usando óculos escuros.

A catarata, que ocorre quando surgem manchas nubladas dentro de um olho dificultando a visão, é a mais comum operação oftalmológica no Reino Unido, da qual os doentes recuperam totalmente após quatro a seis semanas.

Apesar dos seus 92 anos, Isabel II tem vindo a mostrar uma saúde robusta nos últimos tempos, sem falhar os compromissos oficiais.

Uma excepção ocorreu em 2016, quando não esteve no Natal com sua família na sua propriedade em Sandringham, no leste da Inglaterra, devido ao frio intenso. Antes, em 2013, teve de ser hospitalizada para tratar uma gastroenterite, que a obrigou a cancelar uma viagem a Itália.