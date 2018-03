Um jovem de 23 anos foi detido, este domingo, em Manchester, depois de um polícia ter sido atacado com uma espada. Segundo o comunicado da polícia local, o ataque aconteceu cerca das 13:50 na rua Demesne, em Whalley Range.

O agente foi hospitalizado em estado grave.

A polícia está a investigar o caso e várias ruas estão fechadas perto do local.

A 23-year-old man has been arrested after a police officer was slashed with a sword in Whalley Range.

The incident happened about 1.50pm today (Sunday 25 March 2018) on Demesne Road.

The officer is currently in hospital with serious injuries.

A number of roads remain closed.

— G M Police (@gmpolice) 25 de março de 2018