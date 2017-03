Vários incidentes junto ao Parlamento britânico, em Londres, levaram ao isolamento da zona. Há registo de, pelo menos, uma pessoa baleada, um polícia esfaqueado e, segundo testemunhas, várias pessoas atropeladas na ponte de Westminster. Esta última informação ainda não foi confirmada por fonte oficial.

A polícia britânica fez saber, entretanto, que "está a tratar o incidente como um ato terrorista até prova em contrário".

Incident in #Westminster: We are treating this as a terrorist incident until we know otherwise — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 22, 2017

O líder da Casa dos Comuns, David Lidington, confirmou que o edifício está encerrado, na sequência dos incidentes e que um suspeito foi baleado pela polícia.

Toda a zona foi isolada pelas autoridades, e a própria estação de metro de Westminster foi encerrada.

Segundo a agência Reuters, que cita o líder da Casa dos Comuns, um polícia foi "esfaqueado" no perímetro do parlamento. O suspeito atingido pelas autoridades, será o mesmo que esfaqueou o agente.

Segundo os órgãos de comunicação britânicos, a primeira-ministra britânica, Theresa May foi retirada das instalações e encontra-se em segurança.

A polícia britânica já tinha confirmado no Twitter que foi chamada para um "incidente com armas" na Ponte Westminster, por volta das 14:40.

We were called at approx 2:40pm to reports of an incident at #Westminster Bridge. Being treated as a firearms incident - police on scene — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 22, 2017

Antes, um fotojornalista da agência Reuters avançou que há uma dezena de feridos na Ponte de Westminster, junto ao parlamento.

LATEST: At least a dozen injured people on Westminster Bridge near UK parliament: Reuters photographer — Reuters World (@ReutersWorld) March 22, 2017

Nas redes sociais, circula um vídeo que mostra pessoas caídas na ponte.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) March 22, 2017

Outras imagens também mostram o aparato junto ao parlamento.

There's been a shooting / stabbing at Parliament. Stay safe everyone. pic.twitter.com/Fb2LNXfLh5 — Luke Steele (@Lukesteele4) March 22, 2017

Shaky video of commotion after Parliament shooting. pic.twitter.com/ofGZwcMgaA — Patrick Daly (@thepatrickdaly) March 22, 2017

Helicopter landing on Parliament Square with emergency services. pic.twitter.com/g3LqOwp6bR — Jim Waterson (@jimwaterson) March 22, 2017

Sabe-se também que as autoridades, pelo menos uma dúzia de agentes, já entraram dentro do Parlamento, por forma a assegurar a segurança do mesmo e identificar se ainda há perigo.