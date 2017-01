Dois cidadãos estrangeiros foram detidos, nesta terça-feira, no aeroporto internacional de Istambul, na Turquia, por suspeita de envolvimento no massacre na discoteca "Reina", na noite da passagem de ano, em que morreram 39 pessoas.

A notícia está a ser avançada pela televisão NTV e surge numa altura em que a imprensa turca escreve que o autor do atentado combateu pelo Estado Islâmico na Síria.

Na segunda-feira, a polícia divulgou imagens do suspeito, que terá cerca de 25 anos. As autoridades não revelaram, no entanto, a identidade do homem.

O suspeito deslocou-se de táxi para a discoteca "Reina", mas terá saído antes de chegar ao destino devido ao trânsito intenso e percorreu o restante caminho a pé, durante cerca de quatro minutos.

As primeira imagens do suspeito, captadas pelas câmaras de vigilância, foram registadas às 1:20 (hora local), altura em que o homem chegou à discoteca e começou a disparar de forma indiscriminada.

O massacre fez 39 mortos, 27 estrangeiros.