A cadeia de lojas Starbucks anunciou que vai fechar todos os seus estabelecimentos nos Estados Unidos durante a tarde de 29 de maio, uma terça-feira, para dar formação aos funcionários sobre preconceitos e práticas racistas. A medida surge depois de a empresa norte-americana ter sido acusada de discriminação racial num incidente que se tornou viral nas redes sociais.

O caso que está na origem da polémica aconteceu numa loja em Filadélfia e foi registado num vídeo partilhado na semana passada no Twitter.

Dois homens negros estavam sentados no estabelecimento sem consumir e quando pediram para usar a casa de banho, um funcionário informou-os que só os clientes podiam ter acesso à mesma.

Os indivíduos explicaram que estavam apenas à espera de um amigo para começarem a consumir, mas o gerente pediu-lhe que abandonassem a loja. Os homens recusaram sair e a polícia foi chamada ao local.

Ambos foram algemados, sem oferecer resistência, e levados para uma esquadra onde passaram oito horas sob custódia. O vídeo mostra os dois homens calmos a tentar perceber os motivos para as detenções.

As imagens foram originalmente partilhadas no Twitter por Melissa DePino‏, que assistiu a tudo, e tornaram-se virais.

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci

— Melissa DePino (@missydepino) April 12, 2018