A apresentadora da BBC Radio 5 Rachael Bland morreu esta terça-feira, dois dias depois de uma despedida emotiva no Twitter. A confirmação da morte foi dada pelo marido, Steve, também através daquela rede social.

"A nossa corajosa e linda Rachel morreu pacificamente esta manhã, cercada pela família próxima. Nós todos estamos de coração partido e a lacuna que ela deixa na nossa perfeita pequena família nunca será preenchida", escreve Steve, na conta de Twitter da locutora.

Our beautiful, courageous Rachael died peacefully this morning surrounded by her close family. We are crushed but she would want me to thank everyone who took an interest in her story or sent messages of support. You’ll never know how much they meant to her. Steve and Freddie xxx pic.twitter.com/soq7YHvF9u — Rachael Bland (@Rachael_Hodges) 5 de setembro de 2018

No mesmo texto, Steve agradeceu o apoio de amigos e ouvintes: "Vocês nunca saberão o quanto essas mensagens foram importantes para ela e para nós. Sentiremos muito a falta dela, mas não poderíamos estar mais orgulhosos do que ela alcançou aos 40 anos. E estamos sinceramente confortados pelo impacto que ela deixou em tantas vidas. Obrigado."

Rachel tinha 40 anos e um filho de dois. Em novembro de 2016 tinha-lhe sido diagnosticado um cancro na mama. Em dezembro, começou os tratamentos de quimioterapia e foi submetida a uma mastectomia. Menos de dois anos depois, foi informada de que o cancro se tinha espalhado e já não teria cura.

Há dois dias, publicou uma despedida emotiva no Twitter.

"Nas palavras do lendário Frank Sinatra, temo que o momento tenha chegado, meus amigos. E repentinamente. Foi-me dito que tenho dias (de vida). É muito surreal. Muito obrigada a todos pelo apoio que tenho recebido.”

In the words of the legendary Frank S - I’m afraid the time has come my friends. And suddenly. I’m told I’ve only got days. It’s very surreal. Thank you so much for all the support I’ve received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. 💋💋 pic.twitter.com/DhMurbqMJz — Rachael Bland (@Rachael_Hodges) 3 de setembro de 2018

Rachel era também apresentadora do podcast “You, me and Big C” (o C é uma referência ao cancro), com Deborah James e Lauran Mahon, também elas passaram por tratamentos contra o cancro. O podcast fala precisamente sobre a doença, a partir da experiência pessoal das apresentadoras.

Era autora do blog “Big C. Little Me” e trabalhava na BBC há mais de 15 anos.