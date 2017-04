Imagens da vida quotidiana na Coreia do Norte são invulgares. O fotógrafo da Reuters, Damir Sagolj, esteve na capital - Pyongyang - e conseguiu "postais" únicos de uma cidade reservada. O país prepara-se para celebrar dia 15 de abril o 105º aniversário do nascimento de Kim Il-sung. Este foi o líder da Coreia do Norte desde a fundação do país em 1948. Mulheres com roupa tradicional, homens em ensaios de paradas militares. A cidade prepara-se para a festa