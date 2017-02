A Qatar Airways acaba de “inaugurar”, esta segunda-feira, o voo comercial mais longo do mundo. Foram 16 horas e 23 minutos para ligar Doha, capital do Qatar, a Auckland, na Nova Zelândia, num total de 14,535 quilómetros, escreve o The Guardian.

O momento ficou gravado para a posteridade e o Boeing 777-200LR teve mesmo direito a uma saudação especial com jatos de água.

Mas, na verdade, esta conquista é sol de pouca dura. O mesmo aparelho já levantou voo para regressar ao aeroporto de partida no Qatar e esta viagem poderá demorar cerca de 17 horas.

No momento da aterragem, a própria empresa de aviação partilhou um tweet anunciando o momento: “Aterrámos oficialmente em Auckland”

We’ve officially landed in New Zealand, the ‘Land of the Long White Cloud.’ Kia ora! #AucklandTogether pic.twitter.com/d0BNsWRU9f — Qatar Airways (@qatarairways) February 5, 2017

A viagem que mais se assemelha a uma maratona atravessou 10 fusos horários demora mais tempo que as trilogias, gravadas na Nova Zelândia - “O Senhor dos anéis” e “O Hobbit”.

A bordo do Boeing seguiam quatro pilotos e 15 tripulantes. Ao todo serviram, 1100 chávenas de chá, 2000 bebidas frias e mais de 1000 refeições a bordo.

