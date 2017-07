A Coreia do Norte anunciou ter testado com sucesso o primeiro míssil balístico intercontinental (ICBM), uma etapa crucial para a realização do objetivo de poder ameaçar os Estados Unidos com armas nucleares.

O "ensaio histórico" de um míssil Hwasong-14 foi supervisionado pelo dirigente norte-coreano Kim Jong-Un, anunciou uma apresentadora na televisão pública norte-coreana num noticiário especial.

O anúncio da Coreia do Norte surgiu depois da informação divulgada pela Coreia do Sul e pelos EUA de que Pyongyang tinha lançado um míssil de médio alcance.

O lançamento foi realizado por volta das 09:40 (01:40 em Lisboa), a partir da província norte-coreana de Pyongyang Norte.

Este míssil caiu no mar do Japão e não constitui uma ameaça para a América do Norte, disse o comando norte-americano em comunicado. “Continuamos a acompanhar de perto as ações da Coreia do Norte”, acrescentou.

A Coreia do Norte tem aumentado nos meses mais recentes os seus testes com mísseis balísticos e pretende construir mísseis nucleares que possam alcançar território norte-americano, um registo que segundo os especialistas ainda permanece longínquo.

O míssil lançado hoje atingiu uma altitude superior a 2.500 quilómetros, informou o Ministério da Defesa japonês, e citado pela agência France Press.

Estima-se que o míssil atingiu uma altitude bastante superior a 2.500 quilómetros, seguiu durante 40 minutos e caiu no mar do Japão, na zona económica exclusiva do arquipélago, a 900 quilómetros de distância do ponto de partida”, disse o Ministério de Defesa em comunicado.

Após o novo teste militar, o presidente norte-americano, Donald Trump, lançou críticas diretas ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

Será que este homem não tem nada melhor para fazer na vida”, questionou Trump, num comentário publicado na sua conta da rede social Twitter.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de julho de 2017

“Difícil acreditar que a Coreia do Sul… e o Japão vão continuar a aturar isto muito mais tempo”, acrescentou.