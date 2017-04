A Coreia do Norte falhou a tentativa de lançamento de um míssil, este sábado, perto de Sinpo, na costa leste do país, avança a CNN que cita fonte do ministro da Defesa da Coreia do Sul. Seul diz estar a analisar a situação.

A Coreia do Norte tentou testar hoje de manhã um tipo de míssil não identificado, na zona de Sinpo, na província de Hamkyong, mas acreditamos que o teste falhou”, refere a ministra num comunicado divulgado este sábado, citado pela Agência France Presse.

O lançamento do míssil foi detetado pelo exército americano às 23:21 (22:21 hora de Lisboa), perto de Sinpo, confirmou fonte militar à Reuters.

Até ao momento, a Coreia do Norte realizou cinco testes nucleares e vários lançamentos de mísseis. No ano passado, a Coreia do Norte aparentemente também fracassou na sua tentativa de lançar um míssil para assinalar o aniversário de nascimento do fundador do país.

O exército da Coreia do Norte organizou, este sábado, um desfile de grande escala em Pyongyang para celebrar o aniversário do nascimento do fundador, uma demonstração do músculo militar numa altura de elevada tensão com Washington.

O regime fez desfilar pelo centro de Pyongyang, e sobre camiões, um tipo de projétil nunca antes exibido em público e que poderá ser um novo míssil balístico intercontinental (ICBM) de combustível sólido, escreve a agência Efe.

Peritos na matéria estão a analisar as caraterísticas deste novo projétil que, advertem, poderá ser falso, já que não é a primeira vez que o regime exibe em desfiles maquetas falsas de mísseis que está a desenvolver.

Antes do desfile, número dois do regime norte-coreano alertou que o país está preparado para dar resposta nuclear a qualquer ataque nuclear. A resposta surge depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter recentemente prometido “tratar” do “problema” norte-coreano.