Meghan Markle estreou-se, no passado sábado, nas presenças na varanda do Palácio de Buckingham. A mulher do príncipe Harry marcou presença na parada militar que assinala o aniversário da Rainha Isabel II e apareceu na varanda ao lado de toda a família real.

Segundo a imprensa britânica, que recorreu a especialistas na leitura de lábios, a duquesa de Sussex apresentou-se nervosa, mas contou com o apoio do marido para não fazer má figura junto da Rainha e cumprir com o protocolo.

Na altura de fazer a cortesia a Isabel II, Meghan Markle pediu ao príncipe Harry que lhe dissesse "quando" deveria fazê-lo.

Agora", respondeu-lhe o marido.

Nos vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver o curto diálogo entre os dois e Meghan, que se encontrava atrás da cunhada Kate Middleton, a fazer a cortesia quando o marido lhe diz.

O protocolo real pede que todos os membros da família real prestem cortesia à Rainha no primeiro encontro do dia.