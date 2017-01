A primeira-dama dos EUA, Michelle Obama, publicou um vídeo na sua conta oficial de Twitter onde surge a passear pelos corredores da Casa Branca, residência onde viveu nos últimos oito anos e que vai deixar a partir de amanhã, quando Donald Trump tomar posse como presidente do país.

No pequeno clip, com cerca de 30 segundos, Michelle Obama passeia em marcha lenta pelos corredores e por entre as portas da residência oficial, acompanhada pelos cães da família, Bo e Sunny.

Na descrição da publicação, a primeira-dama escreveu: “a dar uma última volta na Casa do Povo”.

Taking it in on one last walk through the People's House. pic.twitter.com/uaAn6j8Ygy

Michelle Obama, que completou 53 anos na terça-feira, utilizou a conta de Twitter, também, para agradecer as mensagens de parabéns e o "melhor presente de todos", ter sido a primeira-dama dos norte-americanos.

Thank you for the birthday wishes and for the greatest gift of all: the opportunity to serve as your First Lady. –mo pic.twitter.com/erjZA6WUXz