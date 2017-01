Pelo menos dez autocarros foram incendiados quarta-feira em Natal, no Estado brasileiro de Rio Grande do Norte, onde a pouco quilómetros se realizou a transferência de 200 presos que estavam amotinados desde domingo.

As autoridades estatais investigam se os veículos queimados têm relação com o motim ou são uma resposta à transferência dos presos da Penitenciária Estatal de Alcaçuz, em Nisia Floresta, cidade da região metropolitana de Natal, segundo a Polícia Militar.

O Governo de Rio Grande do Norte transferiu hoje cerca de 200 presos alegadamente ligados à fação do Sindicato do Crime (SDC) numa operação em que participaram agentes do Batalhão de Operações Especiais e da polícia choque.