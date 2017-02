O governo de Luanda classificou como "inamistosa e despropositada" a forma como as autoridades portuguesas divulgaram a acusação do ministério público a Manuel Vicente, vice-presidente de Angola.

A posição do governo angolano foi conhecida através de uma nota do Ministério das Relações Exteriores, que considera a divulgação da acusação como "um sério ataque à república de angola, suscetível de perturbar as relações existentes entre os dois estados".

O governo angolano protesta ainda contra as acusações e diz que "o aproveitamento" das notícias "tem sido feito por forças interessadas em perturbar ou mesmo destruir as relações amistosas entre os dois países".

Esta semana, a vista da Ministra da Justiça portuguesa foi adiada sem nova data. O gabinete de Francisca Van Dunen fez saber que está nas mãos das autoridades angolanas o reagendamento da mesma, mas Angola já fez saber que não há condições para visita da ministra portuguesa