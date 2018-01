A Polícia da República de Moçambique (PRM) deteve um homem nos arredores da capital provincial de Tete, interior centro do país, por alegados atos de canibalismo e profanação de campas, anunciou fonte daquela força de segurança.

O homem de 30 anos, solteiro, foi detido na segunda-feira e tinha em casa partes de corpos de crianças em duas panelas, onde as terá fervido, de acordo com informação policial a que a Lusa teve hoje acesso.

Suspeita-se que o mesmo indivíduo tenha desenterrado os corpos, estando ligado à profanação de dez campas, sendo nove de crianças e uma de adulto, no cemitério de Chimadzi, nos arredores da cidade de Tete.

Na casa do detido foram ainda encontradas roupas e fotografias de defuntos sepultados naquele cemitério.

A polícia tem dúvidas sobre o estado de saúde mental do homem e vai solicitar exames que o permitam apurar.

As descobertas e a detenção ocorreram após uma denúncia da população que se preparava para linchar em público o suposto canibal.

O homem terá servido carne humana, numa outra casa, a uma mulher que ficou surpreendida ao encontrar uma mão na tigela, lançando o alerta.

A população ouvida pela polícia acredita que as práticas podem estar ligadas a crenças sobrenaturais, comuns no interior do país.