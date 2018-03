O leão Cecil, que foi morto em julho de 2015 no Parque Nacional de Hwange, no Zimbabué, com um arco e uma flecha por um caçador e dentista americano, "sofreu uma incrível crueldade", durante pelo menos 10 horas antes de morrer. Quem o diz é um dos investigadores que estudava o animal há cerca de oito anos, num livro que será publicado já no próximo mês de abril.

Andrew Loveridge, biólogo e investigador da Universidade de Oxford, prepara-se para publicar o livro "Lion Hearted: A vida e a morte de Cecil e o futuro dos gatos icónicos de África", onde são revelados novos pormenores sobre as últimas horas de vida de um dos leões mais famosos e queridos do Parque Nacional de Hwange. Com o livro, o investigador pretende também corrigir algumas informações que foram divulgadas pela comunicação social na altura.

Nos relatos dos media, foi referido que Cecil sofreu durante quase 40 horas. Esta afirmação é imprecisa e exagerada. É improvável que ele tenha vivido tanto tempo com uma lesão torácica tão grave", revelou o investigador, segundo a CNN.

No entanto, o estudioso afirma que a morte do animal não foi, de todo, tranquila. Depois de analisar os dados do colar GPS que se encontrava no corpo do animal e depois de ter recolhido informações durante as suas entrevistas com pessoas envolvidas na caça, o biológo concluiu que Cecil teve uma morte lenta e dolorosa.

Cecil sofreu uma crueldade incrível por, pelo menos, 10 horas. Ficou gravemente ferido e morreu de forma lenta", revela o livro.

Ainda de acordo com Loveridge, o golpe mortal de Cecil surgiu na sequência do disparo de uma segunda flecha. De acordo com a CNN, as descobertas de Andrew Loveridge também corroboram a teoria de que o leão foi atraído deliberadamente para fora do Parque Nacional de Hwange, com o objetivo de escapar aos regulamentos.

Cecil tinha 13 anos e era o leão mais importante do Parque Nacional de Hwange, sendo que a sua morte causou uma onda de protestos e revolta por todo o mundo.