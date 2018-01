A Vanity Fair preparou uma edição dedicada a Hollywood, devido à aproximação da 90ª cerminónia dos Óscares. Como capa, escolheu 13 personalidades importantes, mas a publicação está a dar que falar na Internet devido a um aparente erro de manipulação de imagem.

A imagem de Resse Whiterspoon foi alvo de comentários dos utilizadores mais atentos, já que a atriz aparenta ter três pernas.

A atriz já reagiu com humor à polémica, através da sua conta de Twitter.

"Bem... Acho que agora toda a gente já sabe... Tenho três pernas. Espero que me aceitem como sou", escreveu Reese Witherspoon.

Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY