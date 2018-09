Um camelo feriu, este domingo, seis crianças e um adulto depois de se ter assustado num circo em Pittsburgh, Pensilvânia, nos EUA.

De acordo com uma trabalhadora do circo, Ruthie Kester, em declarações à KDKA-TV, uma criança terá atirado uma pá usada para limpar os dejetos dos animais para o pé do camelo, assustando-o. Tudo aconteceu quando duas crianças e um adulto passeavam no dorso do animal.

"Estavam a montar os animais e os camelos andavam às voltas calmamente. Mas uma criança atirou uma pá ao pé do camelo e ele começou aos coices", conta.

O animal acabou por sair do local onde se encontrava e, pelo caminho, atacou quem lhe apareceu pela frente. No total, seis crianças e um adulto ficaram feridos.

O incidente foi filmado em vídeo e rapidamente divulgado nas redes sociais. No momento em que tudo aconteceu, dezenas de pessoas interagiam com os animais do circo Shrine: havia quem passeasse nos camelos, póneis e elefantes, devidamente acompanhados pelos tratadores dos animais..

O camelo foi controlado passado pouco tempo e não ficou ferido no incidente.