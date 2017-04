As autoridades marítimas da Indonésia destruíram no passado sábado 81 barcos estrangeiros, apanhados a pescar ilegalmente nas águas do país. Desde 2014 que o presidente Joko Widodo decidiu tomar medidas mais drásticas em relação a esta questão. O Chefe de Estado já ordenou que centenas de barcos fossem afundados. O ministro dos Assuntos Marítimos e das Pescas testemunhou o naufrágio de dois navios no porto de Ambon e disse que o país estava a defender a sua soberania e a combater uma realidade ilegal. Entre os barcos estrangeiros detetados há, por exemplo, embarcações oriundas do Vietname, Filipinas, Malásia e até da China