David e Louise Turpin “receberam uma chamada de Deus” para ter muitos filhos. Tiveram 13, que foram encontrados este domingo presos, acorrentados e esfomeados na casa da família, em Perris, na Califórnia, Estados Unidos.

Os pais de David têm, entretanto, dado várias entrevistas, garantindo que se trata de uma família cristã, bastante “respeitada” na comunidade.

James e Betty Turpin estão “surpreendidos e chocados” com a macabra descoberta.

Confessam que não viam a família há quatro ou cinco anos, quando os tinham ido visitar pela última vez. Nessa altura, contam, os netos “pareciam magros”, mas asseguram que viram uma “família feliz”.

Este domingo, quando foram encontrados, os 13 irmãos, com idades entre os dois e os 29 anos, estavam desnutridos (as autoridades ficaram mesmo surpreendidas com as idades de alguns, uma vez que pareciam todos mais pequenos) e a casa encontrava-se com más condições de higiene.

Os avós paternos relatam agora que falavam ao telefone com o filho e a nora, mas nunca com os netos. Ou seja, David e Louise só ligavam quando não estavam com os filhos.

James e Betty contam que os 13 irmãos tinham uma “educação em casa muito rigorosa”. Sabiam longas passagens da Bíblia e alguns queriam mesmo memorizá-la toda.

Em várias fotos da família, as crianças estão vestidas de igual. A avó garante que assim era mais fácil não perderem nenhuma. “Eles eram muito protetores em relação aos filhos”, disse, à CNN.

O casal e os 13 filhos moravam nesta casa desde 2010. Um ano depois, deu entrada um processo por falência da família.

Segundo documentos revelados pela imprensa norte-americana, a casa também estava registada como sendo uma escola, da qual o pai seria o diretor.

Antes, David Turpin era engenheiro e ganhava cerca de 140 mil dólares por ano. A mulher ficava em casa.

Nos últimos anos, David e Louise renovaram os votos do casamento pelo menos três vezes.

Ainda não se sabe há quanto tempo os 13 filhos estavam presos em casa.

As autoridades acreditam que todos são filhos biológicos do casal.