A modelo Kendall Jenner, irmã de Kim Kardashian e uma das protagonistas do reality show da família, está no centro de uma nova polémica, depois de a Pepsi ter divulgado, na terça-feira, o seu novo anúncio.

A jovem de 21 anos é o principal rosto da campanha, que tem como pano de fundo uma manifestação de rua pelos direitos das minorias e pela paz no mundo, que termina na frente de um bloqueio policial.

Kendall Jenner, que estava a meio de uma sessão fotográfica, larga tudo para se juntar aos manifestantes, bem na frente do protesto.

Ao som de “Lion”, de Skip Marley, neto da estrela do reggae, a supermodelo dá a cara pelas minorias, atreve-se a enfrentar a polícia e oferece uma lata da famosa bebida a um dos agentes, que a aceita e bebe, para delírio da multidão.

O momento é registado por uma fotógrafa com um hijab e testemunhado por manifestantes de todas as etnias e minorias, que viram restabelecida a "paz" e "harmonia" na América por uma jovem branca e de classe alta.

É por esta última interpretação que o anúncio está a gerar controvérsia, pelas comparações com movimentos de defesa dos direitos humanos que não terminaram da melhor maneira nos Estados Unidos.

A Pepsi já reagiu às críticas e, através de comunicado, defendeu o anúncio que “reflete a união de pessoas de diferentes origens num espírito de harmonia” e que essa é “a importante mensagem a transmitir”.

A reação nas redes sociais foi igualmente rápida e muitas vezes irónica.

Has anyone done this yet with the Kendall Jenner @Pepsi ad? pic.twitter.com/7naCKly6WH — Reality™ Inc 🌹 (@RealityInc) April 4, 2017

What are your thoughts on the latest Pepsi advert 🤔 we weren't impressed at all! Liberation is not for sale or for mockery. pic.twitter.com/b0yoCAHYjX — Digify UK (@DigifyUK) April 5, 2017

If they only would have given the cops a Pepsi.. pic.twitter.com/gu1axy5Egv — Karen Civil (@KarenCivil) April 4, 2017