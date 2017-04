Uma equipa de investigadores no Reino Unido criou uma peneira à base de grafeno que consegue filtrar o sal da água salgada. A inovação pode vir a permitir o acesso a água potável a milhões de pessoas em todo o mundo e ser uma mudança radical em países onde o acesso a água limpa é muito limitado.

O grafeno, uma forma cristalina do carbono organizado numa rede hexagonal, foi identificado pela primeira vez na Universidade de Manchester em 2002. Desde então foi considerado um “material maravilha”. Os cientistas a iniciarem então uma “corrida” ao desenvolvimento de uma peneira com custos reduzidos que permita a dessalinização a uma escala industrial.

A equipa de investigadores do Reino Unido conseguiu utilizar um composto do grafeno, o óxido de grafeno, para criar uma peneira rígida que poderá filtrar sal usando menos energia. Até agora os cientistas tinham conseguido alguns sucessos, mas encontraram sempre entraves, nomeadamente, o facto dos poros da membrana incharem quando imersos na água, levando a que as partículas de sal continuassem a passar.

A descoberta divulgada esta semana e feita em Manchester, alega que foi já possível conseguir controlar a expansão e tamanho dos poros.

Segundo o artigo publicado esta segunda-feira no Nature Nanotechnology journal, a equipa explica que conseguiu restringir o crescimento dos poros ao revestir o material com um composto de resina. A inovação permite evitar que os poros inchem e leva a que os cristais de sal continuem a ser filtrados deixando para trás água limpa e potável.

A descoberta é “um passo significativo e vai abrir novas possibilidades para melhorar a eficiência da tecnologia na dessalinização”, disse Rahul Nair, responsável pelo projeto, num comunicado da universidade.

"Esta é a primeira experiência clara. Demonstramos também que existem possibilidades realistas para expandir a abordagem descrita e produzir em massa membranas à base de grafeno com os tamanhos de peneira necessários", acrescentou.

Permitir o acesso a água potável globalmente é neste momento uma prioridade. Em 2025, 14% da população global vai sofrer com a escassez de água, prevê a União Europeia. As alterações climáticas podem ainda piorar os cenários, ao levarem a um aumento da temperatura e à escassez de chuva.

A nova solução parece promissora, mas há ainda alguns cuidados e obstáculos a passar, nomeadamente perceber se as membranas são resistentes a todo o material biológico que se encontra no mar e se esta é uma solução energética eficiente.