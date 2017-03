Um edifício do Ministério Público francês, em Paris, foi evacuado esta segunda-feira devido a uma ameaça de bomba, segundo a AFP.

O alerta foi dado por volta das 10:00 (hora local, menos uma em Lisboa).

A ameaça terá sido feita através de uma chamada telefónica anónima.

A polícia francesa está no local à procura de eventuais explosivos.

"As forças de segurança estão a procurar explosivos no edifício e isso pode demorar uma longa parte do dia", disse fonte judicial à Reuters.