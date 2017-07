À grande e à francesa! É o que se espera da visita de 24 horas de Donald Trump à capital francesa, a convite do também recém-eleito presidente francês, Emmanuel Macron: o mesmo que há meses até conseguiu protagonismo no palco mundial, encabeçando o movimento de censura aos Estados Unidos pela intenção de rasgar o Acordo de Paris, sobre as alterações climáticas.

Agora, Emmanuel Macron, o mais jovem presidente francês de sempre, voltou a surpreender com o arrojo dos seus 39 anos: convidou Donald Trump para as comemorações do dia nacional de França, o 14 de julho, que assinala a tomada da prisão da Bastilha, em 1789, o facto historicamente assumido como o início da Revolução Francesa.

E talvez para que Trump não se sinta incomodado com uma data histórica tão antiga, próxima da própria independência dos Estados Unidos, será também assinalado o centenário da entrada dos norte-americanos como país associado na I Guerra Mundial, de 1914-18, um ano antes da capitulação da Alemanha e do império Austro-Húngaro.

Pompa e circunstância esperam Donald Trump, em Paris. Com alguns dos habituais protestos de rua e um tour turístico, com o qual Macron pretende cativar o presidente norte-americano. Que chegou na manhã desta quinta-feira e se fez anunciar à sua maneira: através da rede Twitter.

Tour na cidade do amor

Além da parada militar nos Campos Elísios, na sexta-feira, Macron levará Trump a visitar o túmulo de Napoleão e, "crème de la crème", oferecer-lhe-á um jantar, a si e à esposa Melania, no último andar da Torre Eiffel. O menu - que não é conhecido, mas não deverá incluir hamburgueres ou outras iguarias de fast food - estará a cargo do chef Alain Ducasse, nascido no Mónaco, cujo restaurante The Dorchester já conquistou três estrelas Michelin.

Se o convite de Macron a Trump para as cerimónias do dia nacional de França surpreendeu meio mundo, os analistas lembram que a presença de altos dignitários estrangeiros não é novidade: em 2008, lembra o jornal britânico The Guardian, o então presidente Nicolas Sarkozy recebeu o líder líbio Bashar al-Assad como convidado de honra.

Neste caso, está em foco a postura de Macron quando se encontrou com Trump pela primeira vez, em maio, em Bruxelas, numa reunião da NATO: supreendeu-o com um forte aperto de mão, deu prioridade a cumprimentar a chanceler Merkel e, mais tarde, encabeçou a oposição mundial à anunciada saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris.

Depois, lembram os analistas, o conhecimento de Trump sobre França pode deixar algo a desejar. Quiçá, confundindo Paris, no Texas, com a capital francesa, o atual presidente considerou em 2015, após os ataques terroristas na cidade europeia, que tudo seria diferente se os franceses pudessem andar armados.

Às vezes, Trump toma decisões de que não gostamos, como as do clima. Mas podemos lidar com isso de duas maneiras: ou dizemos, "não vamos falar com ele", ou podemos dar-lhe a mão para o trazer de volta ao círculo", salientou Christophe Castaner, um antigo socialistas, agora partidário de Macron, citado pelo jornal The Guardian.

Assim, na tarde desta quinta-feira, Macron e Trump têm agendada uma reunião no Eliseu, residência oficial do presidente francês, para avaliar questões em comum. A saber, a Síria - onde a França é o segundo país que mais contribui na coligação militar liderada pelos Estados Unidos -, o Iraque e as ações antiterroristas levadas a cabo, por exemplo, no norte de África.