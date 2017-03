O pai e o irmão do homem morto este sábado no aeroporto de Orly, em Paris, terão sido levados sob custódia policial, disse uma fonte judicial citada pela Reuters.

O homem, que tentou agarrar pelo pescoço uma agente de autoridade, acabou abatido a tiro pelas forças policiais. As autoridades francesas já estão a investigar o caso como ato terrorista e dizem mesmo que o atacante, de 39 anos nascido em Paris, já era conhecido da polícia e dos serviços de informação. Estava, portanto, referenciado.

Como forma de segurança, as autoridades evacuaram o aeroporto tendo retirado cerca de três mil pessoas. As declarações de quem teve que sair a correr retratam o aparato policial no local. Além disso, houve passageiros que foram impedidos de desembarcar dos aviões, que chegaram a aterrar antes ainda de o tráfego aéreo ter sido interrompido.

As autoridades temiam que houvesse algum engenho explosivo, no corpo do homem abatido ou nos arredores, mas tal não se confirmou. Segundo a imprensa local, a polícia quis excluir a possibilidade de o homem que foi abatido não estar sozinho.

Os ministros do Interior e da Defesa dirigiram-se ao local e as autoridades anti terrorismo já anunciaram a abertura de um inquérito.