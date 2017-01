O Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, vai encontrar-se este sábado com o Papa Francisco. Esta reunião acontece no dia da abertura da embaixada palestiniana em Roma e antes da cimeira de paz que decorre neste fim de semana em Paris, França.

Os detalhes da reunião não foram revelados, mas o conflito israelo-palestiniano deverá estar em cima da mesa.

Abbas deverá abordar com o Papa Francisco a preocupação do governo palestiniano sobre a possível mudança da embaixada dos Estados Unidos de Telavive para Jerusalém.

Os palestinianos opõem-se veementemente a esta mudança, alegando que isso mataria qualquer esperança de negociar um acordo de paz entre Israel e a Palestina, alertando também que Jerusalém é uma cidade sagrada para muçulmanos, judeus e cristãos.

Esta é a quarta vez que Abbas se encontra com o Papa Francisco. A primeira vez foi em 2013, no Vaticano. Depois, estiveram juntos quando o Papa visitou a "Terra Santa", em 2014. No ano seguinte, realizaram uma oração conjunta pela paz na cerimónia de canonização de duas freiras palestinianas.

A abertura da sede diplomática em Roma poderá elevar a tensão com Israel, que é contra o reconhecimento da Palestina como um estado independente. O Vaticano já reconheceu oficialmente a Palestina como um estado soberano.