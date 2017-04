A Coreia do Norte promete “devastar sem piedade” os Estados Unidos, se o país decidir atacar a nação liderada por Kim Jong-un.

Será realizado um forte contra-ataque contra os EUA e seus vassalos, sem piedade, de forma a garantir que os agressores não sobrevivem”, disse fonte do exército à KCNA, a agência norte-coreana, citada pela Reuters.

Esta é a resposta às ameaças norte-americanas ao país, que estará a preparar um novo teste nuclear, o sexto em pouco mais de uma década.

Os EUA estão a preparar um ataque preventivo contra a Coreia do Norte, com armas convencionais, se esta avançar com testes de armas nucleares, noticiou a NBC News, citando “múltiplos funcionários seniores dos serviços de informações”.

A informação foi avançada pela estação na sua página na internet, num texto onde acrescenta que a Coreia do Norte já avisou que “um grande acontecimento” estava para acontecer em breve.

Um porta aviões norte-americano já foi enviado para a região da península da Coreia, assim como vários navios japoneses.

Na terça-feira, o presidente norte-americano lamentou que a Coreia do Norte esteja “à procura de problemas”, reagindo assim ao aviso de Pyongyang após o envio de um porta-aviões dos EUA para a zona.

A Coreia do Norte está à procura de problemas. Se a China decidir ajudar, seria ótimo. Se não, resolveremos o problema sem eles”, escreveu no Twitter.

A China já alertou para que se evite situação "irreversível" na Península de Coreia.