Noura Hussein, agora com 19 anos, viu a sua sentença de condenação à morte reduzida para cinco anos de prisão por um tribunal do Sudão, país do leste da África, maioritariamente muçulmano, onde são legais os casamentos com meninas após os dez anos de idade e a violação conjugal é tudo, menos um crime.

Uma forte campanha internacional, levada a cabo por organizações internacionais de direitos humanos, tinha-se mobilizado em defesa de Noura Hussein. A decisão do tribunal sudanês é agora louvada pela Amnistia Internacional, após ter reduzido a pena à rapariga, condenando-a a cinco anos de prisão e ao pagamento de uma indemnização à família do marido que lhe foi imposto: no valor de 337 mil libras locais, cerca de 16 euros.

Apesar da redução da pena agora decidida, os advogados de Noura tencionam ainda recorrer. Quer do tempo de prisão, quer da indemnização.

GOOD NEWS! - We can indeed confirm that Noura Hussein is no longer facing the death penalty. A huge thank you to all of you for taking action. It worked! More details soon. #JusticeForNoura pic.twitter.com/e0yjErbGca

— Amnesty UK (@AmnestyUK) 26 de junho de 2018