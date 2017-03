Pelo menos seis pessoas morreram esta quarta-feira quando quatro raparigas se fizeram explodir nos subúrbios da cidade nigeriana de Maiduguri, informaram as autoridades do país.

A Agência Nacional de Gestão de Emergências informou que as explosões, esta quarta-feira de manhã na capital do estado de Borno, mataram as quatro bombistas adolescentes e outras duas pessoas, deixando ainda 16 pessoas feridas.

As explosões ocorreram perto de Muna Garage, um alvo habitual do grupo extremista Boko Haram nos últimos meses.

A utilização de raparigas treinadas pelo Boko Haram para realizar atentados suicida tornou-se uma estratégia do grupo extremista nos últimos dois anos.

Mais de 200 meninas adolescentes perderam a vida em ataques no nordeste da Nigéria.

A rebelião do Boko Haram, que começou há sete anos, já matou mais de 20 mil pessoas e provocou uma crise humanitária na região.