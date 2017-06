O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, ameaçou sair com armas para as ruas, juntamente com os seus apoiantes, caso o seu governo socialista seja derrubado pela oposição.

Se a Venezuela mergulhar no caos e violência e a revolução bolivariana for destruída, vamos para o combate. Nunca nos renderemos. E o que não puder ser feito com votos, será feito com armas. Libertaremos a nossa pátreia com armas", disse Maduro, num comício tendo em vista a eleição da Asembleia Constituinte a 30 de julho.

Os protestos na Venezuela nos últimos três meses já causaram a morte de, pelo menos, 75 pessoas. Maduro insistiu uma vez mais em acusar os Estados Unidos de apoiarem os que pretendem a sua destituição, com vista a dominarem a produção de petróleo do país.