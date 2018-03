O embaixador russo no Reino Unido escreveu uma carta ao polícia contaminado pelo gás neurotóxico utilizado contra o ex-espião duplo russo Sergueï Skripal, agradecendo-lhe a sua coragem e reiterando a inocência da Rússia neste caso.

Na carta, publicada na sexta-feira na conta da rede social Twitter da embaixada da Rússia no Reino Unido, o diplomata, Alexandre Iakovenko, deseja “o rápido restabelecimento” do polícia Nick Bailey, que deixou na quinta-feira o hospital após duas semanas de internamento, e o de Sergueï Skripal e da filha, Yulia.

“Queria expressar-lhe a minha sincera gratidão pela coragem de que deu provas quando reagiu ao ataque contra os dois cidadãos russos”, escreveu o embaixador.

Nick Bailey

Nick Bailey sofreu os efeitos do gás neurotóxico ao prestar socorro a Skripal e à filha.

“Fique certo de que a Rússia não é em nada responsável por este lamentável acontecimento e que está disposta a cooperar com as autoridades britânicas”, acrescentou Iakovenko.

Skripal, de 66 anos, e a filha, de 33, continuam hospitalizados em estado crítico mas estável, desde que inalaram, a 04 de março, em Salisbury, no sudoeste de Inglaterra, onde residem, um gás neurotóxico chamado Novichok, de fabrico russo, segundo as autoridades britânicas.

O envenenamento de Sergueï Skripal desencadeou uma grave crise nas relações já glaciais entre Moscovo e o Ocidente e foi seguido da expulsão de 23 diplomatas russos de território britânico e do congelamento das relações bilaterais.

A Rússia, que clama inocência, anunciou como represália a expulsão de diplomatas britânicos do seu território e pôs fim às atividades do British Council no país.