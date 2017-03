Menos de um ano após os britânicos terem decidido abandonar a União Europeia, a Europa segue apreensiva o namoro dos holandeses com o partido de extrema-direita PVV, que as sondagens apontam como possível vencedor das eleições de 15 de março.

Num ano considerado de alto risco para a UE devido à realização de diversas eleições nacionais em Estados-membros “de peso” - designadamente as eleições legislativas e presidenciais em França (em abril) e legislativas na Alemanha (setembro) -, num contexto de subida do populismo e da extrema-direita, a Holanda é a primeira a ir às urnas, já na próxima semana, e o “Partido da Liberdade” de Geert Wilders, eurocético e islamofóbico, é forte candidato à vitória.

Após ter obtido nas últimas eleições nacionais, em 2012, 10% dos votos, e de nas eleições europeias de 2014 ter alcançado 17%, o PVV, que tem entre as suas “bandeiras” eleitorais a promessa de realização de um referendo sobre a saída da Holanda da União Europeia e o fim da “islamização” do país, surge à frente em recentes sondagens, com a possibilidade de conquistar 20% dos votos.

No entanto, num sistema político complexo como o da Holanda, onde quase todos os governos resultam de coligações, dado apresentarem-se às urnas dezenas de partidos (estima-se que tenham assento na futura assembleia nada menos que 14), mesmo que Wilders seja o mais votado não é claro que consiga formar governo. Isto porque durante a campanha os restantes candidatos têm garantido que não farão parte de um executivo com o PVV, que necessita de aliados para obter uma maioria.

O atual Governo é constituído por uma coligação formada pelo VVD (centro-direita) do primeiro-ministro Mark Rutte, que surge nas sondagens a disputar a vitória com o PVV, e pelos trabalhistas do PvdA (centro-esquerda).

Dóris Vinagre, funcionária portuguesa da Europol, aguarda com expetativa o resultado das eleições na Holanda, mas garante que só mesmo o cenário extremo de saída da União Europeia é que a levaria a deixar o país onde vive há 13 anos.

Fixada desde 2004 em Haia, onde está instalado o “quartel-general” do Serviço Europeu de Polícia, Dóris, 52 anos, contou à Lusa que tem notado um aumento do racismo no país, ”sobretudo dirigido aos muçulmanos, mas não só”, até porque já sentiu na pele discriminação por ser estrangeira, mas diz que nem um eventual triunfo do partido de Geert Wilders a faria abandonar a Holanda.

Já um eventual “Nexit” (designação para a saída da Holanda, “Netherlands” em inglês, da UE), que é uma das “bandeiras” de Wilders, tornaria irremediável a sua partida, assim como de todos aqueles que pretendam continuar a trabalham nas muitas agências e organizações europeias com sede em território holandês.