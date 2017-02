Têm sido dias de fortes nevões que culminaram em avalanches no Afeganistão, havendo já mais de 100 mortos a lamentar.

Numa única povoação, a província do Nuristão, morream pelo menos 50 pessoas, referiu o porta-voz do ministro dos desastres naturais. As autoridades admitem que o número de vítimas possa aumentar.

Nove das avalanches ocorreram na cidade de Chitral. Dezenas de casas foram destruídas e muitas pessoas congelaram até morrer, presas em carros.

Houve também avalanches ao norte da capital afegã, Cabul.

"Avalanches enterraram duas aldeias inteiras", disse o porta-voz do govern, citado pela AFP.

A vizinha província montanhosa de Badakhshan também foi duramente atingida por tempestades de neve.

As avalanches ocorreram após três dias de fortes nevões, que destruíram numerosas habitações e bloquearam estradas, sobretudo nas províncias do norte e centro do país.

O acesso às localidades mais isoladas está a ser cada vez mais dificultado para proceder ao pronto socorro das vítimas.