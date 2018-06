Uma mulher morreu esta segunda-feira após o naufrágio de um barco que transportava cerca de 80 pessoas no lago Toba, na Samatra do Norte, Indonésia.

As autoridades indonésias confirmam, para já, apenas uma morte, mas adiantam haver ainda muitas pessoas desaparecidas nas águas.

A vítima é uma mulher", disse um porta-voz da Agência Nacional de Prevenção de Acidentes, citado pelo jornal Jacarta Post.

De acordo com o mesmo responsável, cinco outros passageiros do barco que se virou com cerca de 80 pessoas a bordo foram resgatados por dois navios.

Além destes, há informação de que outros 14 passageiros resgatados pelo navio Sinta Damai e de mais 15 que terã sido salvos no porto de Simanindo.

O navio KM Sinar Bangun transportava cerca de 80 passageiros, virou-se perto da cidade de Prapat, quando fazia a travessia a partir da ilha de Samosir.

Através das redes sociais da internet, vários vídeos mostram momentos de resgate de náufragos, seja por barcos que navegavam no lago Toba, seja da sua chegada a terra firme.