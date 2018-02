Um asteróide vai passar "perto" da Terra esta sexta-feira. O asteróide não representa qualquer perigo, segundo anunciou a agência espacial norte-americana, NASA.

O asteróide 2018 CB, como foi denominado pelos cientistas, não apresenta grandes proporções - tendo entre 15 a 40 metros - e vai passar a uma distância de 64 mil quilómetros, o equivalente a um quinto do caminho da Lua até à Terra.

Os especialistas da NASA, que vão acompanhar o percurso, garantem que o fenómeno não representa qualquer ameaça.

Esta é já a segunda vez esta semana que um objeto espacial passa "próximo" da Terra. Na terça-feira, um outro asteróide também passou pelo nosso planeta, dessa vez a uma distância de 114 mil quilómetros.

Two asteroids, one week. The 1st of this week’s close-approaching asteroids happened Feb. 6 at 3:10pm ET at a distance of ~114,000 miles. The 2nd asteroid will safely pass by Earth on Fri. at 2:30pm at a distance of ~39,000 miles. Get the details: https://t.co/pBqMPxgYuW pic.twitter.com/XHG9rMi9Kb

— NASA (@NASA) 7 de fevereiro de 2018