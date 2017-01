O discurso da tomada de posse do novo presidente do Gana durou aproximadamente 26 minutos e foi bastante aplaudido. Mas foram várias as críticas feitas ao primeiro discurso de Nana Akufo-Addo nas redes sociais, depois das pessoas perceberem que era copiado de discursos já proferidos por outros chefes de Estado.

Nana Akufo-Addo acabou por ser acusado de plagiar o primeiro discurso depois da vitória nas eleições, este sábado, na capital Accra. As suas afirmações eram idênticas a algumas passagens dos ex-presidentes Bill Clinton e George W. Bush, dos EUA.

Peço-vos para serem cidadãos. Cidadãos, não espetadores. Cidadãos, não sujeitos. Cidadãos responsáveis que constroem as suas próprias comunidades e nação”, disse o Presidente do Gana no seu discurso, citado pela Al-Jazeera.

Bush disse praticamente a mesma coisa, em 2001.

Peço-vos que sejam cidadãos. Cidadãos, não espetadores. Cidadãos, não sujeitos. Cidadãos responsáveis por construir comunidades de serviço e nações de caráter”, dizia Bush no seu discurso, em 2001.

Havia ainda frases muito parecias ao primeiro discurso de Clinton, em 1993, depois da vitória.

Embora os nossos desafios sejam assustadores, eles são também os nossos pontos fortes. Os ghanaianos são um povo inquieto, perspicaz e esperançoso. A nossa tarefa é trazer a visão e a vontade daqueles que vieram antes de nós”, afirmou o presidente Nana Akufo-Addo.

Inaugural Address: President Nana Akufo-Addo of Ghana also plagiarized George Bush pic.twitter.com/J6YecASA6T — Adeola Fayehun (@AdeolaFayehun) 8 de janeiro de 2017

O diretor de comunicação da presidência, Eugene Arhin, já pediu desculpas pelo discurso de Akufo-Addo.

Esta não é a primeira vez que presidentes africanos copiam discursos de outros presidentes americanos. Em setembro do ano passado, o Presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, copiou partes do discurso da vitória de Obama, em 2008.