O suspeito do ataque a um soldado no museu do Louvre, esta sexta-feira, em Paris é um egípcio de 29 anos, confirmaram duas das autoridades do país.

Segundo a agência Reuters, o suspeito é Abdullah Reda al-Hamamy, um homem natural de Dakahlia, uma província a nordeste do Cairo.

O ministro do Interior do Egito já recebeu confirmação da embaixada do país em Paris.

As fontes, que falaram sob condição de anonimato, afirmaram que ainda estão a aguardar por mais informações antes de começarem uma investigação.

Um militar disparou sobre um homem que o tentou atacar com uma faca junto ao museu do Louvre, em Paris. O chefe da polícia de Paris, Michel Cadot, fala em "tentativa de ataque terrorista" e que o suspeito gritou em árabe "Allahu Akbar" (Deus é grande) antes de atacar o militar.

O primeiro-ministro francês, Bernard Cazeneuve, disse que foi “visivelmente” um ato de terrorismo.