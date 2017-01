O Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou esta quinta-feira cancelar o encontro com o seu homólogo do México, Enrique Peña Nieto, caso o país vizinho se recuse a pagar o muro que pretende construir na fronteira comum.

O recado foi deixado no Twitter em duas publicações.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de janeiro de 2017

“Se o México não estiver disposto a pagar pelo tão necessário muro, então será melhor cancelar a reunião programada”, escreveu Trump referindo-se ao encontro previsto para o início da próxima semana em Washington entre os dois presidentes.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de janeiro de 2017

“Os EUA têm um défice comercial com o México de 60 mil milhões de dólares. Desde o início a NAFTA foi um acordo apenas para um lado, com despedimentos em massa e perdas para as empresas”, prossegue Trump no ultimato dirigido a Peña Nieto, numa nova denúncia do Tratado de Livre Comércio da América do Norte.