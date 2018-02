Um avião russo, da companhia aérea Saratov Airlines, despenhou-se em Moscovo, neste domingo. A bordo iam 71 pessoas, dos quais 65 eram passageiros e seis tripulantes, não havendo sobreviventes. O AN-148 viajava para Orsk, região no mesmo país, próxima da fronteira com o Cazaquistão. Apenas 10 minutos após a descolagem, o aparelho deixou de aparecer no controlo dos radares, depois de descolar do aeroporto de Domodedovo